◇サッカー天皇杯準決勝町田2ー０FC東京（2025年11月16日国立）準決勝が行われ、町田はFC東京と延長戦までもつれた接戦を2―0で制し、初のタイトル獲得に王手をかけた。FW相馬勇紀（28）が延長後半4分に2点目をアシスト。前日15日に第2子の男児が誕生したことも公表し、自らの活躍で祝福した。守備ではDF望月ヘンリー海輝（24）が好守連発で完封に貢献し、日程重複のため、日本代表招集が見送られた攻守の柱がそろって躍