ＣＦで事業資金を募っている「神奈川子ども未来ファンド」のホームページ生活困窮世帯やヤングケアラーの若者らに進学費用などの経済支援を行う神奈川県の事業「かながわつばさプロジェクト」の資金を確保するため、クラウドファンディング（ＣＦ）による支援の呼びかけが始まった。これまでに６００人以上の進学や就職を後押ししてきたが、２０２６年度からは県の予算化が見込めず、実施が不透明な状況に陥っている。５００万円