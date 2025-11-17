＜ニッカンスポーツ・コム／芸能番記者コラム＞「ブルーボーイ事件」という事件がある。1965年（昭40）に、3人の男娼（だんしょう）に性別適合手術を行った医師が、優生保護法（現母体保護法）第28条違反と麻薬取締法違反で逮捕、起訴され、69年に有罪判決を受けている。記者は学生時代、社会科は日本史を軸に学び、中学校教諭免許状（社会）と高等学校教諭免許状（地理歴史、公民）を取得しているが、恥ずかしながら、この事件の