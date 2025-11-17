阪神の中野拓夢内野手（２９）が１６日、２０２６年シーズンは背番号が「５１」から「７」に変更することを明かした。球団では真弓明信、今岡誠、西岡剛、糸井嘉男らが背負ったレジェンドナンバー。歴史の深い番号に「『７』という数字が似合うような選手に」と決意を示した。自覚と責任を感じている。中野が背番号「７」で挑むことになった２０２６年シーズンを見据えた。「自分の中で１桁の番号を付けてやってみたいなという