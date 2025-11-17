◆大相撲▽九州場所８日目（１６日、福岡国際センター）４１歳の誕生日を迎えた幕内最年長の東前頭４枚目・玉鷲が、横綱・大の里を追い詰めた。史上最年長で組まれた横綱戦は、立ち合いから攻め込み、土俵際ではたき込まれて、惜しくも金星ならず。４敗目を喫したが、７日目の豊昇龍に続き、２横綱に大善戦し、幕内出場回数では１４４５回で単独２位となった鉄人が「４０代をなめるな」と意地を示した。プロ野球の評論家がド