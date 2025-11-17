俳優・川粼麻世（６２）が、番組のオフショットを公開し、反響が寄せられている。川粼は、１６日に放送されたテレビ朝日系番組「新婚さんいらっしゃい！１時間ＳＰ」（毎週日曜午後０時５５分放送）に妻で料理研究家の花音さん（４１）とゲスト出演。放送終了後、自身のインスタグラムにオフショットなどをまとめたショートムービーを投稿した。また、「『新婚さんいらっしゃい！』ご覧頂けたでしょうか？ありがと