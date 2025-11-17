阪神の桐敷拓馬投手（２６）が１６日、ＳＧＬでの残留練習に参加し、今オフは下半身強化を重点的に行い、軸がブレない体での来季フル回転を誓った。快晴のＳＧＬ。大物坂で追い込む左腕の姿があった。「ああいう練習が一番ピッチングにもつながるので重要。疲れがたまると常に同じフォームで投げられない」とし、下半身強化を今秋のテーマに掲げた。投球の再現性を高めるためにも疲れない体作りは重要で、ウエートやダッシュで