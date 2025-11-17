「練習試合、阪神０−４中日」（１６日、安芸市営球場）阪神の嶋村麟士朗捕手（２２）と百崎蒼生内野手（２０）が初の春季キャンプ宜野座組（１軍）スタートを喜んだ。２人は藤川監督が明言したことを伝え聞き、驚いた様子ながらも意気込みを語った。嶋村は「今日もいろいろな準備、自分の中でできていないところが多くあった」と練習試合での反省を口にし、「突き詰めていかないと、宜野座に行ってもすぐに落とされると思う