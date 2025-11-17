広島・来季1軍投手コーチに就任する石井弘寿氏（前ヤクルト1軍投手コーチ）が秋季キャンプ視察を終えた。3日に広島で就任会見に臨み、翌4日から宮崎・日南に入って実質11日間。「若くて良い投手が多いなと、実際にキャンプを見て改めて感じた。投げる力や体力があり、凄く良いものが出ていた」と総括した。2月1日の春季キャンプに向けては「オフが大事。成功している人ほど、しっかりトレーニングをしている。（やってきたかど