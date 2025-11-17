《福島競馬出来事＆制裁》【競走中止】▽4R…パルピタシオン（2角＝前進気勢を欠く）▽5R…チンプンカンプン（6号障害手前＝前進気勢を欠く）【騎手変更】▽小沢（前日の落馬負傷のため）→2R国分恭【過怠金】▽3R…江田照7万円（ムチの使用法）、10万円（ムチの使用法）、亀田5万円（ムチの使用法）▽6R…武藤1万円（1角手前内斜行）▽8R…谷原1万円（4角外斜行）▽11R…石川10万円（4角外斜行）【戒告】▽12R…川又（3