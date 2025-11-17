広島・斉藤が秋季キャンプ第4クール最終日のブルペンで気迫の熱投を演じた。野球人生で最多の304球。ロッテとの練習試合（都城）があった前日15日も遠征に同行せず150球を投げ込んでおり「数を投げてフォームを（体に）覚えさせ、来年につなげたい。疲れた後半の方が気持ちいいところで腕が振れた」と汗を拭った。22年ドラフト1位で入団し、ポテンシャルを秘めながら伸び悩む右腕。新井監督は「期するものがあるんだと思う」と