広島・益田武尚投手（27）と高太一投手（24）が16日、実戦登板から一夜明けのブルペンで異例の熱投を演じた。15日のロッテとの練習試合（都城）で、5番手として1イニングを零封した益田が120球を投げれば、先発で3回32球を投げた高はプロ入り最多の208球。若ゴイの自発的な行動に新井貴浩監督（48）は「来季に懸ける気持ちが凄く伝わる」と目を細めた。つかみかけた感覚を体に染み込ませたい。自分の限界に挑んで何かを変えた