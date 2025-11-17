ノルディックスキー・ジャンプ女子の高梨沙羅（29＝クラレ）が16日、W杯開幕戦に向けて羽田空港から出発した。「しっかりW杯で戦って五輪に向かって行けたらいい」と決意を新たにした。複数の板を試していたが、メーカーを決めて渡欧する。「道具が固まると、意識も固まる感覚がある」と手応えを口にした。「目の前の試合を全力でこなすことで、次につながっていくと思う」と勝負のシーズンを見据えた。