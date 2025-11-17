広島・新井監督がティー打撃に汗を流す二俣に直接指導した。身ぶり手ぶりを交えて15分間。「フォームではなく、二遊間が下がった1死三塁で、三振だけはしたくない時の考え方を伝えた」。逆方向への打撃を意識し過ぎると、かえって打てなくなる。「ポイントを寄せ、詰まれと思った方がいい。そうすると内角球をファウルで逃げられるから」と自らの体験を踏まえて助言した。フリー打撃で実践した二俣は「くるっと回って引っ張り