◇強化試合日本7―7韓国（2025年11月16日東京D）侍ジャパン・隅田は6回に4番手で登板し、2四球を与えながら1回無安打無失点だった。2死一、二塁では宋成文（ソン・ソンムン）をチェンジアップで空振り三振。「三振を狙いにいった。意図を持ってできた」とマウンドで吠えた。10日の広島との練習試合ではピッチクロックを気にして2回2/3で9失点の大乱調。「十数秒を使いリズム良く投げられた」と修正し、「選ばれたら最初