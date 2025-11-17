来季2年目を迎える楽天の宗山塁内野手（22）が「自分のやりたいことに集中して、自分の課題にも向き合える」と来年1月の自主トレを鹿児島県内で単独で行う意向を明かした。1年目を終えた選手は、チームの先輩らと合同自主トレを行う例が多いが、宗山は自らと向き合い、「自分が本当に必要だと思う練習をできる期間はなかなかない」と決断した。今季は122試合に出場し、打率・260、3本塁打、27打点。規定打席にも到達したが、「