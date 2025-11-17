B3新潟アルビレックスBBはホームで岡山に88―72で快勝し、今季3度目の3連勝で10勝に到達した。昨季まで岡山に所属していたPG浜田貴流馬（あるま、28）が、古巣を相手に攻守で存在を示して16得点5アシストで勝利に大きく貢献。前日の今節初戦からチームが遂行しているディフェンスも機能し、順位は7位から5位に上がった。最も活躍した選手に贈られるMVP賞を受賞したのは浜田。名前の読みの「あるま」はスペイン語で「魂」を意味