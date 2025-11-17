SVリーグの東レ静岡がVC長野とのフルセットの2時間51分の激闘を制し、連敗を5で止めた。セットカウント1―2からの第4セットで追い付き、第5セットは11―13の劣勢からOH山田の連続アタックなど粘りを見せ、最後は相手のアタックミスで振り切った。阿部裕太監督（44）が言う「チーム全員で勝ち切った勝利」で最下位を脱出。日鉄堺とV北海道を抜いて8位に浮上した。