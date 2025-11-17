◇強化試合日本7―7韓国（2025年11月16日東京D）来年3月のWBCでは、侍ジャパンの井端監督が「先発にはメジャーリーガーがいる」と語るようにメジャー組が中心となる。前回大会4枠だった外野は、カブス・鈴木、レッドソックス・吉田の選出が予想され、国内組では森下や今強化試合に選出されていないソフトバンク・近藤、周東も候補に挙がる。唯一メジャーリーガーのいない内野手は今回選出された小園、牧は有力候補で、