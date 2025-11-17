試合開始直後にマルコス・ギリェルメの縦突破を阻止すれば、55分には自陣エリア内に侵入してきた安斎颯馬を完璧にブロック。この日、ひとりのCBが別格の輝きを放っていた。2025年11月16日、FC町田ゼルビアがFC東京を２−０と下した天皇杯準決勝で圧倒的な存在感を見せつけたのが、望月ヘンリー海輝だ。３−４−２−１システムの右CBを任された24歳の有望株は持ち前のフィジカルを活かしてFC東京のアタッカー陣を封殺。現役日本