◇ソフトボール女子ニトリJDリーグ・プレーオフ最終日決勝ビックカメラ高崎2ー4トヨタ（2025年11月16日東京・ジャイアンツタウンスタジアム）決勝が行われ、レギュラーシーズン西地区1位のトヨタが、同東地区2位のビックカメラ高崎を4―2で下して3連覇を果たした。前日に続いて先発したビックカメラ高崎・投手（43）は4回1/34失点で降板した。上野は130球完投した前日に続いて先発したが5回途中で無念の降板となった