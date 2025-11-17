◇練習試合阪神0-4中日（2025年11月16日安芸）藤川監督が若虎5人に1軍宜野座キャンプの切符を渡した。安芸での中日との練習試合後、「良かった選手はメモしていますから。門別と百崎と嶋村、木下、井坪。その5名は…1軍（キャンプ）って何て言うんだっけ？宜野座。宜野座組スタートをしてもらおうかなと、現状は思っています」と明言した。来季高卒3年目を迎える百崎はサプライズの人選。この日は左腕・三浦から初回に痛