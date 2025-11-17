テレビ朝日が来年3月27日に東京・有明で開業する複合型エンターテインメント施設「TOKYODREAMPARK」（TDP）の多目的ホールであるSGCホール有明で、こけら落とし公演を含む「こけら落としプレミアシリーズ」が開催されることが決定した。期間は3月28日から4月29日まで。第1弾発表としてロックバンド「サカナクション」が4月18、19日に公演を行うことも決定した。SGCホール有明は着席時には約3700席、スタンディング時には最