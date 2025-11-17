札幌市東区丘珠町の住宅の敷地で、2025年11月16日、作業事故が発生し、69歳の女性が死亡しました。警察によりますと、16日午前10時20分ごろ、女性は自宅の敷地内で夫が運転するフォークリフトを誘導していましたが、運んでいた縦1.5メートル、横2メートル、厚さ20センチの鉄板が落下し、下敷きになったということです。事故直後、女性は右上半身が鉄板の下敷きとなっていましたが、意識はあり、腰の痛みを訴えて