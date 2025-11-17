◇強化試合日本7―7韓国（2025年11月16日東京D）侍ジャパンの岡本は先発を外れ、8回1死から代打で登場した。四球を選び、森下の押し出し四球で生還。試合前のフリー打撃では左翼席上段への特大弾など26スイングで4本の柵越えを放って元気な姿を見せていた。今回の強化試合はメジャー移籍を目指すコンディション面を考慮されて2打席で終えて「（体は）元気ですし、いい経験になった。楽しかった」と笑顔。大声援に「凄