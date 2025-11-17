◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2025第2戦日本7―7韓国（2025年11月16日東京D）先発した野球日本代表「侍ジャパン」の金丸は3回3安打3失点で降板した。3回に四球などで1死満塁を招き、3番・宋成文（ソン・ソンムン）に浮いたスライダーを右前に運ばれて2失点。なおも1死一、三塁から、空振り三振となった7球目に重盗を許して3点目を失った。「ボール先行になってしまったので、もっとアバウトに攻めて投げられたら」と反