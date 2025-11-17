今後、肩を並べられる野球選手は現れるのだろうか。投打の「二刀流」が復活した今季の活躍は「世界一」「史上最高」という評価を揺るぎないものにしたと言えるだろう。米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手が、３年連続４度目となるリーグ最優秀選手（ＭＶＰ）に選ばれた。これまでの３回と同様に投票権を持つ記者３０人全員が１位票を投じる「満票」だった。「３年連続」と「４度目」は、４年連続を含む歴代最多の７度の受