高市政権は、積極的な財政を主張する新たなメンバーを迎えて経済政策の議論を始めた。財政健全化と経済成長を両立させる政策を進めていかねばならない。高市内閣の発足後、経済政策の司令塔となる経済財政諮問会議が初めて開かれた。今後の議論に大きな影響を与えるとみられるのが、民間議員として新たに登用された早稲田大の若田部昌澄教授とエコノミストの永浜利広氏だ。いずれも積極財政を主張し、金融緩和を重視する「リ