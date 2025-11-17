◇強化試合日本7―7韓国（2025年11月16日東京D）23年WBCに出場した侍ジャパンの右腕2人が不安を残した。7回から登板した高橋宏は8回に安賢民（アン・ヒョンミン）に左中間ソロを被弾するなど2回2安打2失点。4三振を奪ったが3四死球と制球に苦しみ「自分のリズムで投げられなかった」と唇をかんだ。平良、松山とともに守護神候補に挙がる大勢は7―6の9回から登板。勝利まであと1死の場面で金周元に直球を捉えられ、右中