韓国海軍が海上自衛隊と調整していた捜索・救難共同訓練について、月内開催を見送ると日本側に伝えたことがわかった。複数の日韓両政府関係者が明らかにした。韓国空軍機への給油支援中止以降、防衛交流の見送りが続いているものの、両政府は良好な日韓関係に影響しないよう事態の沈静化を図りたい考えだ。共同訓練は、両国の艦艇が協力して救助活動の流れを確認するためのものだ。１９９９年から２０１７年まで１０回行われた