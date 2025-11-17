政府は、来年度から実施予定の小学校給食の無償化に向け、給食を実施していない市町村が給食施設を整備する費用について、支援を拡充する方針を固めた。２０２５年度補正予算案に関連経費を盛り込む。小学校給食を巡っては、未実施の自治体や学校もあり、一律で無償化した場合、公平性の確保が課題となる。自民、日本維新の会、公明の３党は、無償化の具体的な制度設計の協議を進めており、月内にも詳細な制度案をまとめる。