「ＯＮＥ」（１６日、有明アリーナ）Ｋ−１元３階級王者の武尊（３４）が再起戦でデニス・ピューリック（カナダ）に２回ＫＯ勝ちした。３月の日本大会でロッタン（タイ）に初回ＫＯ負けを喫したが、復活勝利で涙。勝利者インタビューでは「ファンを裏切ったままじゃ格闘技人生終われない」とかみしめた後、「僕は次の試合で現役を引退します」と電撃発表した。最後にロッタンとの雪辱戦を要望し、リングサイドの宿敵も承諾。