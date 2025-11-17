アメリカのベッセント財務長官は、米中首脳会談での中国によるレアアースの輸出規制に関する合意について、順調に進めば、来週中に合意文書が締結されるとの見通しを示しました。アメリカベッセント財務長官「（レアアース合意に関する）文書は感謝祭（来週27日）までに結びたいと考えていますが、まだ完了していません」ベッセント財務長官は16日、FOXニュースの番組に出演し、トランプ大統領と習近平国家主席による中国のレア