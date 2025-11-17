「熊田曜子二世発掘オーディション」が25年9〜10月に開催された。約800人の応募からグランプリに輝いた平井こと（25）は、熊田に憧れ、同じ事務所に所属するほど筋金入りの“熊田ファン”だ。そんな平井と熊田曜子（43）がこのほど、日刊スポーツの取材に応じた。【川田和博】◇◇◇−まずは熊田さんの「二世発掘オーディション」ということですが熊田すごくありがたいです！冠みたいな感じで名前を使ってくださ