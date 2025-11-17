気象台は、午前4時52分に、なだれ注意報を上川町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・上川町に発表（雪崩注意報） 17日04:52時点上川、留萌地方では強風や竜巻などの激しい突風、急な強い雨、落雷、濃霧による視程障害に、上川地方では大雪やなだれ、電線等への着雪に、留萌地方では高波に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■上川町□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意