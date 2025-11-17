格闘技イベント「ＯＮＥ１７３」（１６日、東京・有明アリーナ）で?バカサバイバー?こと青木真也（４２）が、手塚裕之（３５）に２ラウンド（Ｒ）２８秒で無念のＴＫＯ負けを喫した。１Ｒは圧倒しながらの逆転負けだが、その表情は晴れ晴れ。その胸中に秘めるのは、２週間後に控える?決戦?への思いだ。重要な一戦を前に、敗れたといえども休息は与えられない。青木は１Ｒこそ序盤に粘り強く組み付いてテークダウンし、背中に回