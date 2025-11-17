元Ｋ−１世界３階級制覇王者の武尊（３４）が、来春に引退試合を行うことが決定的になった。武尊は１６日のＯＮＥ１７３で、デニス・ピューリック（４０＝カナダ／ボスニア・ヘルツェゴビナ）と対戦した。３月のロッタン・ジットムアンノン（タイ）戦で１ラウンド（Ｒ）ＫＯ負けを喫して以来の再起戦だったが、軽快な動きで相手を圧倒して、序盤から続けざまにダウンを奪う。最後は２Ｒにハイキックからパンチのラッシュへとつ