【モデルプレス＝2025/11/17】元NHK沖縄放送局キャスターで、現在ラジオ沖縄のアナウンサーを務めている竹中知華が、17日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）No.48＆49に登場。美しいバストを披露している。【写真】43歳美人アナ、美ボディ際立つビキニ姿◆竹中知華アナ、豊満美バスト披露青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスター、フリーアナウンサーを経て、2017年10月からはラジオ沖縄