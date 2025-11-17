【モデルプレス＝2025/11/17】櫻坂46の四期生・浅井恋乃未が、17日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）No.48＆49に登場。ノースリーブ姿で抜群の透明感を放っている。【写真】】櫻坂46新メンバー「四期生」手書きプロフィールで美文字披露◆浅井恋乃未、ノースリーブ姿で透明感放つ「櫻坂46新メンバーオーディション」に合格し、櫻坂46の四期生として加入した浅井。坂道グループの最も若い世代による単独ライブ「新参者」に出演