オリックス・杉本裕太郎外野手（３４）が１６日、来年１月にチームメートの西野と合同自主トレを行う計画を明かした。「身近で西野さんのすごいところを見てきた。ガッツリ教えてもらう」。３年連続で門下生となった「楽天・浅村塾」を“卒業”し、沖縄・宮古島で１学年先輩と濃密な時間を共有する。今季はチーム１位の１６発を放ったが、三振の数はリーグで４番目に多い１２３。「（パワーと確実性を）両立できれば」と課題は