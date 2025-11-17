ソフトバンク・村上泰斗投手（１８）が１６日、みずほペイペイを訪れ、年俸８００万円の現状維持で契約を更改した。ドラフト１位で入団した１年目は、腰と右肘の故障などで公式戦登板はなし。「タイプがよく似ている。憧れてきた選手」と、オリックス・山岡泰輔投手（３０）に弟子入りすることを明かした。毎年、山岡と沖縄で合同自主トレを行うチームの先輩・大津に打診して、参加が決定した。神戸弘陵時代からフォームを参考