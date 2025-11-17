オリックス・宮城大弥投手（２４）が１６日、ドラフト３位の健大高崎・佐藤龍月投手（１８）の仲間入りを大歓迎した。６学年下の後輩は１４日の仮契約時に「（宮城に）変化球、直球などの投球、できれば生活面も聞いてみたい」と“弟子入り”を志願。これを快諾し、「僕が人見知りなので、積極的に声を掛けてくれたらうれしい（笑）。教えられることは教えたい」と約束した。ともに身長が１７０センチ台前半ながら、キレのある