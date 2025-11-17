◆練習試合阪神０―４中日（１６日・安芸）阪神・藤川球児監督（４５）が高知・安芸市での秋季キャンプに参加している門別、木下、百崎、井坪、育成・嶋村の来春キャンプ宜野座（１軍）スタートを明言した。今季チーム最後の実戦となった練習試合・中日戦の後に「（秋季キャンプを通し）５名はすごくいいものが見えた。現状は宜野座スタートしてもらおうかなと思っている」と期待のメッセージを送った。この日、安打を記録し