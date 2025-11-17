あまりにも劇的な結末となった。現地時間11月16日に開催された北中米ワールドカップ・ヨーロッパ予選の最終節で、グループF２位のハンガリーが３位のアイルランドとホームで対戦。引き分け以上でプレーオフ進出が決定する状況だったが、終了間際の失点で２−３と敗れ、３位転落で予選敗退が決定した。主将を務めるMFドミニク・ソボスライや、リバプールの同僚であるDFミロシュ・ケルケズらが先発した東欧の雄は２−１とリー