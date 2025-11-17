きのう午前、秋田県能代市の商業施設にクマが侵入しました。クマはその後、捕獲され駆除されました。また、秋田県鹿角市では、クマに襲われたとみられる女性の遺体が見つかり警察が調べています。警察によりますと、きのう午前11時20分ごろ、能代市柳町の商業施設「イオン能代店」にクマが侵入したと、店舗の従業員から警察に通報がありました。クマは体長およそ80センチの子グマとみられます。クマは店舗1階の家具売り場にいたと