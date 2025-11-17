日本テレビ系 2026年1月期日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）は、篠原涼子主演の完全オリジナルストーリー『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』に決定！篠原が日本テレビ系の連続ドラマで主演を務めるのは、社会現象を巻き起こした『ハケンの品格』の続編（2020年）以来約6年ぶり。本作の舞台は、未決拘禁者（有罪が確定していない被疑者・被告人）を収容する拘置所。篠原が演じるのは、そこで勤務するベ