ATPファイナルズ大会期間：2025年11月9日～2025年11月17日開催地：イタリア トリノコート：ハード（室内）結果：[カルロス アルカラス] 0 - 2 [ヤニク シナー] 試合の詳細データはこちら≫ ATPファイナルズ第8日がイタリア トリノで行われ、男子シングルス決勝で、第1シードのカルロス アルカラスと第2シードのヤニク シナーが対戦した。第1セットはヤニク シナーが7