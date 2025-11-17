ボートレース戸田のG1「開設69周年記念戸田プリムローズ」は16日、5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、きょう17日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。なお準優勝戦12Rで2着だった坪井康晴は不良航法で賞典除外。同レース3着の新開航が繰り上がった。予選1位の桐生は準優12Rを高速ターンで逃げ切り、優勝戦の絶好枠を獲得した。スリット付近は目立たない一方、ターン系は申し分ない。「準優は今節の中でも最上位