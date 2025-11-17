ボートレース徳山の開設72周年記念競走「G1徳山クラウン争奪戦」が16日に開幕。きょう17日の2日目、メイン12Rはドリーム第2弾「すなっちドリーム」だ。初日の峰は白星こそなかったが、気配は全く問題ない。スリットからグングン攻めて、後続を圧倒するとみた。寺田は差してバック勝負。底上げできれば好位は守るか。出足型の馬場は大得意の3コース捲り差しが楽しみ。佐藤はカドからスタートに集中する。外2艇は佐藤の攻め次第