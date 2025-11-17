女優の吉瀬美智子（50）が16日に放送された日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜夜10・00）にゲスト出演。デビュー当時から知る「恩人」の俳優が明かされた。MCの井桁弘恵が「吉瀬さんをデビュー当時から知るこの方にもお話を聞いてきました」とVTRを振った。VTRに登場したのは俳優・北村一輝だった。北村の姿を見た瞬間、吉瀬は「うわぁ〜ウソでしょ!?ちょっと待って…」と思わず笑った。吉瀬について北村は「話しやす